Smart working tagliato alla Sacmi Scatta la protesta

Alla Sacmi Packaging & Chocolate, i lavoratori sono scesi in agitazione a seguito della decisione aziendale di ridurre le giornate di smart working. La mobilitazione tra i dipendenti si sta intensificando dopo che è stato comunicato il taglio delle modalità di lavoro da remoto, suscitando reazioni tra chi si oppone alla modifica delle condizioni attuali. La situazione ha portato a proteste e manifestazioni tra i lavoratori coinvolti.

Stato di agitazione alla Sacmi Packaging & Chocolate: proteste contro il taglio dello smart working. Cresce la mobilitazione tra i lavoratori della Sacmi (ex Carle e Montanari) dopo la decisione aziendale di ridurre le giornate di smart working. La misura, comunicata via mail all’inizio di marzo, ha provocato reazioni di oltre cento dipendenti del sito milanese. La protesta si è allargata nei giorni successivi ad altri stabilimenti del gruppo. Martedì, per la prima volta nella storia della multinazionale, più di 500 tra impiegati e operai da cinque sedi – Rozzano, Reggio Emilia, Modena, Alba e Imola – si sono riuniti in un’assemblea sindacale congiunta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Smart working tagliato alla Sacmi. Scatta la protesta Notizie correlate Smart working a rischio: scatta la protesta alla Ubisoft di AssagoLa mobilitazione dei dipendenti della realtà specializzata nello sviluppo di videogiochi. Sciopero alla Sacmi per smart working e contratto integrativoQuattro ore di sciopero, questa mattina, alla Sacmi Impianti di Sassuolo, con presidio dalle 8 alle 10 davanti ai cancelli della sede di via Emilia... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Smart working tagliato alla Sacmi. Scatta la protesta; Bruxelles al lavoro contro la crisi energetica: si va dallo smart working, al taglio dei consumi; Il piano Ue per la crisi energetica: più smartworking e autobus per il taglio dei consumi; Smart working contro la crisi energetica, il piano Ue contro il caro energia per tagliare i consumi. Smart working tagliato alla Sacmi. Scatta la protestaStato di agitazione alla Sacmi Packaging & Chocolate: proteste contro il taglio dello smart working. Cresce la mobilitazione tra ... ilgiorno.it Smart working e crisi energetica: le nuove linee guida del piano Accelerate EU. Come cambieranno le nostre abitudiniLa Commissione europea ha presentato il 22 aprile il piano Accelerate U2, un pacchetto di misure d’emergenza con l’obiettivo di contrastare gli effetti della nuova crisi energetica innescata dalle t ... tg.la7.it Buongiorno, qualche dipendente del Mit Informazioni sul lavoro, smart working, eventuale welfare - facebook.com facebook Tra Italia e smart working c’è una cordiale diffidenza: in Ue siamo tra i peggiori x.com