Sicilia investiti 54mln€ per il South working l' assunzione di siciliani da aziende del Nord per farli lavorare in smart
La nuova iniziativa del governo Schifani "premia" aziende del Nord Italia o straniere per assumere siciliani e farli lavorare dall'Isola in smart working. L'investimento è di 54 milioni di euro fino al 2028: 30mila€ per ogni assunto a tempo indeterminato, se assunto da fuori La Regione Sicili.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Sicilia, investiti 54mln€ per il "South working", l'assunzione di siciliani da aziende del Nord per farli lavorare dall'IsolaLa nuova iniziativa del governo Schifani "premia" aziende del Nord Italia o straniere per assumere siciliani e lasciarli lavorare da casa.
South working, Irfis pubblica l’avviso. Schifani: «Consentiamo ai giovani siciliani assunti all’estero di lavorare in Sicilia»ABBONATI A DAYITALIANEWS Pubblicato l’avviso Irfis per il lavoro agile È ufficialmente online l’avviso pubblicato da Irfis per l’assegnazione degli...