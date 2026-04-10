Mondragone blitz antidroga dei Carabinieri | sette misure cautelari

Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno portato a termine un’operazione antidroga nell’area di Mondragone, che ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari. L’operazione, iniziata mesi fa, ha coinvolto più soggetti e ha visto l’utilizzo di diverse tecniche investigative. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e materiale collegato alle attività illecite. L’intervento si inserisce in un quadro di controlli più ampi sulla zona.

Un’articolata operazione antidroga, frutto di mesi di indagini, ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari nell’area di Mondragone. L’intervento è stato condotto dai Carabinieri del Reparto Territoriale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Il provvedimento riguarda sette persone ritenute, allo stato delle indagini preliminari, coinvolte a vario titolo in attività di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Per uno degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altri tre sono stati posti agli arresti domiciliari. Una persona è destinataria del divieto di dimora nel Comune di Mondragone, mentre per due è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mondragone, blitz antidroga dei Carabinieri: sette misure cautelari Blitz antidroga dei carabinieri, 7 misure cautelari: smantellata rete di spaccio tra cocaina e crackUn’operazione articolata, costruita nel tempo attraverso riscontri investigativi puntuali, ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari... Catania, operazione antidroga dei carabinieri: 14 misure cautelariVasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania a Randazzo, dove è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei... Blitz antidroga dei carabinieri, 7 misure cautelari: smantellata rete di spaccio tra cocaina e crackOperazione dei Carabinieri coordinata dalla Procura: un arresto in carcere, tre ai domiciliari e altre restrizioni. Decine le cessioni documentate in quattro mesi di indagini ... casertanews.it Spaccio di cocaina e crack a Mondragone, 7 misure cautelariI carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure coercitive nei confronti di sette persone, ritenute ... cronachedellacampania.it