Blitz antidroga dei carabinieri 7 misure cautelari | smantellata rete di spaccio tra cocaina e crack

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno eseguito un’operazione che ha portato all’emissione di sette misure cautelari nell’area di Mondragone. L’intervento si è concentrato su una rete di spaccio di droga, con un focus particolare su cocaina e crack, e si basa su indagini approfondite condotte nel tempo. L’azione ha visto coinvolti diversi uomini e ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale attiva nel territorio.

Un’operazione articolata, costruita nel tempo attraverso riscontri investigativi puntuali, ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari nell’area di Mondragone. A condurla sono stati i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Casertanews.it Blitz antidroga, 7 misure cautelari per spaccio di cocaina e crackTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata da questa... Flussi di cocaina e hashish tra Spagna, Nord Europa e Marche, smantellata rete con vertici in Ticino: 9 misure cautelari | VIDEOUna rete attiva tra Marche e Svizzera che consentiva lo spaccio di cocaina, marijuana e hashish nella nostra regione. Temi più discussi: Blitz antidroga a Terme Vigliatore, bloccato mentre cede una dose di hashish: arrestato 31enne; Droga, blitz a Ostia nel fortino degli Spada: sei arresti. Sequestrate 330 dosi di cocaina e crack; Niscemi, blitz antidroga dei Carabinieri: arrestato 27enne con oltre 200 grammi di cocaina; Scambio sospetto all’autolavaggio: fermati con cocaina e contanti, tre arresti. Senise, blitz antidroga dei Carabinieri: arrestato 32enne, sequestrati oltre 150 grammi tra eroina, cocaina e hashishSenise, blitz antidroga dei Carabinieri: arrestato 32enne con eroina, cocaina e hashish. Sequestrati oltre 150 grammi di stupefacenti. lamilano.it Niscemi, blitz antidroga dei Carabinieri: arrestato 27enne con oltre 200 grammi di cocainaNiscemi, arrestato 27enne con oltre 200 grammi di cocaina. Sequestrati droga, bilancini e contanti durante blitz dei Carabinieri. lamilano.it CATANIA – BLITZ DELLA POLIZIA DI STATO IN UNA “CRACK ROOM” A SAN CRISTOFORO: DUE PUSHER ARRESTATI Proseguono a ritmo serrato i controlli antidroga della Polizia di Stato in tutti i quartieri della città di Catania, con particolare attenzione all - facebook.com facebook