SmallSat Europe si svolge ad Amsterdam ed è un evento dedicato al mercato dei minisatelliti e alle tecnologie associate. La manifestazione presenta le aziende e le innovazioni italiane nel settore dei piccoli satelliti, evidenziando la presenza di numerosi produttori e fornitori europei. L’obiettivo è mettere in luce le capacità industriali nazionali e le nuove applicazioni tecnologiche. L’evento si concentra su presentazioni, esposizioni e incontri tra operatori del settore.

È in corso in questi giorni ad Amsterdam SmallSat Europe, appuntamento europeo dedicato al mercato dei minisatelliti e alle tecnologie che ne stanno ridefinendo il ruolo industriale. La conferenza, in programma dal 26 al 28 maggio, riunisce circa 2.500 partecipanti, oltre 200 espositori e più di 300 speaker, con un’agenda che attraversa business, difesa, governi, ingegneria e ricerca. La dimensione dell’evento riflette una trasformazione ormai evidente. Le piattaforme compatte non sono più soltanto un’alternativa più leggera ai satelliti tradizionali, ma sono diventate uno strumento per ridurre tempi e costi, sperimentare servizi, moltiplicare le applicazioni e avvicinare lo spazio a mercati che chiedono dati, connettività e capacità operative più rapide. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - SmallSat Europe mette in vetrina la filiera italiana dei minisatelliti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tabacco, dalla filiera italiana sos al Governo: Alt alla revisione Ue, mette a rischio occupazione e investimentiLa filiera italiana del tabacco esprime forte preoccupazione dopo la proposta di revisione delle normative europee.

’AgriUmbria’, la forza della filiera. Una vetrina su agricoltura, zootecnia e alimentazione‘AgriUmbria’ si presenta come una manifestazione dedicata all’agricoltura, alla zootecnia e all’alimentazione, con un programma che include eventi...