Tabacco dalla filiera italiana sos al Governo | Alt alla revisione Ue mette a rischio occupazione e investimenti
La filiera italiana del tabacco esprime forte preoccupazione dopo la proposta di revisione delle normative europee. Secondo le associazioni di settore, le modifiche potrebbero mettere a rischio numerosi posti di lavoro e rallentare gli investimenti nelle attività di produzione. La richiesta è di bloccare la revisione in sede europea, ritenendo che le nuove regole possano avere effetti negativi sulla stabilità dell’intera catena produttiva. La questione è al centro di un confronto tra le rappresentanze di settore e le autorità nazionali.
Forte preoccupazione per le possibili pesanti ricadute sulla filiera italiana dei prodotti innovativi del settore tabacco, eccellenza del Made in Italy e motore di occupazione e investimenti, dopo l’accelerazione dell’Unione europea sulla possibile revisione della direttiva sui prodotti del tabacco e prodotti correlati. Un’ipotesi che, secondo il comparto, rischia di avere pesanti ricadute economiche e occupazionali su una delle principali filiere manifatturiere del Paese. È quanto emerso dal tavolo permanente dell’Emilia-Romagna per il comparto tabacco, riunitosi nuovamente oggi, che chiede un intervento urgente del Governo italiano presso le istituzioni europee, affinché venga scongiurata la presentazione di una proposta di revisione in una fase già segnata da una complessa congiuntura economica e internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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Un chilo di cocaina comprato in Colombia costa 1.200 euro. Lo stesso chilo, all’arrivo in Italia, ne vale 63.000. Margine reale della filiera: 5.378%. Nessuna industria legale italiana si avvicina neanche di lontano. Lo certificano le relazioni della Direzione Nazio facebook