Tabacco dalla filiera italiana sos al Governo | Alt alla revisione Ue mette a rischio occupazione e investimenti

La filiera italiana del tabacco esprime forte preoccupazione dopo la proposta di revisione delle normative europee. Secondo le associazioni di settore, le modifiche potrebbero mettere a rischio numerosi posti di lavoro e rallentare gli investimenti nelle attività di produzione. La richiesta è di bloccare la revisione in sede europea, ritenendo che le nuove regole possano avere effetti negativi sulla stabilità dell’intera catena produttiva. La questione è al centro di un confronto tra le rappresentanze di settore e le autorità nazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui