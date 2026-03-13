’AgriUmbria’ la forza della filiera Una vetrina su agricoltura zootecnia e alimentazione

‘AgriUmbria’ si presenta come una manifestazione dedicata all’agricoltura, alla zootecnia e all’alimentazione, con un programma che include eventi culturali, aree dimostrative e convegni tematici. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge professionisti del settore, aziende e istituzioni locali. L’obiettivo è mettere in mostra le attività e le innovazioni della filiera agroalimentare regionale.

di Daniele Minni Agricoltura, zootecnica ed alimentazione al centro di eventi culturali, aree dimostrative e convegni tematici. Sono gli ingredienti di ' AgriUmbria '. Fervono i preparativi per la 57ª edizione della mostra nazionale, che quest'anno si terrà da venerdì 27 a domenica 29 marzo, come sempre all' Umbria Fiere di Bastia Umbra (PG). 'La forza della filiera' rimane lo slogan di quello che è l'evento fieristico più importante dell' Umbria. Sì, perché AgriUmbria ha scelto di puntare sul coinvolgimento e la valorizzazione dell'intera filiera agricola, dando valore aggiunto ad un settore molto ampio e variegato, ma che come un corpo solo affronta le difficoltà e trova le soluzioni per il futuro.