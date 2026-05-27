Slovenia da scoprire | viaggio tra laghi montagne e città d’arte

Una donna di 35 anni è stata trovata morta in una casa nella regione montuosa. La polizia ha aperto un’indagine e sta esaminando la scena del crimine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali sospetti o cause precise della morte. La vicenda resta sotto inchiesta.

La Slovenia è una gemma incastonata tra Alpi e Adriatico, spesso sottovalutata ma capace di sorprendere chiunque decida di visitarla. Confinante con Italia, Austria, Ungheria e Croazia, è una destinazione perfetta per un viaggio che unisce natura incontaminata, città storiche e un’accoglienza autentica. Nonostante le dimensioni ridotte, il Paese offre una varietà straordinaria di attrazioni: dalle montagne maestose alle coste pittoresche, dalle grotte sotterranee ai laghi da cartolina. Lubiana, la capitale dal volto giovane e green Il cuore pulsante della Slovenia è Lubiana, una capitale a misura d’uomo che ha fatto della sostenibilità la sua bandiera. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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