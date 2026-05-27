Slovenia da scoprire | viaggio tra laghi montagne e città d’arte

Da laprimapagina.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 35 anni è stata trovata morta in una casa nella regione montuosa. La polizia ha aperto un’indagine e sta esaminando la scena del crimine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali sospetti o cause precise della morte. La vicenda resta sotto inchiesta.

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