Un viaggio tra arte e storia per i piccoli tesori da scoprire di Gianni Chiarini

Gianni Chiarini Firenze ha presentato la Collezione AutunnoInverno 2026-27, ispirandosi alla Tribuna degli Uffizi, un capolavoro voluto da Francesco I de’ Medici nel Palazzo degli Uffizi. La collezione si ispira ai dettagli e agli elementi artistici di questo spazio storico, valorizzando i piccoli tesori nascosti tra le opere e gli arredi che adornano la celebre galleria.

Un viaggio affascinante tra arte e storia quello di Gianni Chiarini Firenze che ha presentato la Collezione AutunnoInverno 2026-27 attingendo direttamente dal patrimonio culturale fiorentino più prezioso: la Tribuna degli Uffizi, voluta da Francesco I de' Medici all'interno del celebre Palazzo. Come in una moderna Wunderkammer, le straordinarie "stanze delle meraviglie" rinascimentali che custodivano oggetti eccentrici e pregiati provenienti da ogni angolo del mondo, così le borse di Chiarini si trasformano in piccoli tesori da scoprire. Un dialogo tra passato e presente dove ogni creazione racconta una storia di viaggi lontani, di scoperte rare, di bellezza senza tempo.