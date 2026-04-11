Primavera 3 facilissimi percorsi trekking per bambini nel Distretto dei Laghi | borghi da scoprire e storie di fantasia

Con l’arrivo della primavera, il Distretto Turistico dei Laghi offre tre percorsi di trekking semplici pensati per i bambini. Questi itinerari permettono di esplorare borghi storici e ascoltare storie di fantasia lungo il cammino. Le passeggiate sono adatte a famiglie con bambini e prevedono sentieri facili e accessibili, ideali per scoprire in modo tranquillo e coinvolgente il territorio.