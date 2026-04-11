Primavera 3 facilissimi percorsi trekking per bambini nel Distretto dei Laghi | borghi da scoprire e storie di fantasia
Con l’arrivo della primavera, il Distretto Turistico dei Laghi offre tre percorsi di trekking semplici pensati per i bambini. Questi itinerari permettono di esplorare borghi storici e ascoltare storie di fantasia lungo il cammino. Le passeggiate sono adatte a famiglie con bambini e prevedono sentieri facili e accessibili, ideali per scoprire in modo tranquillo e coinvolgente il territorio.
Non c'è modo migliore per scoprire il Distretto Turistico dei Laghi. Camminare a ritmo lento, percorrere sentieri facili e stimolanti è ideale anche per i più piccoli. Boschi, aree gioco, panorami sui laghi si alternano ad antichi borghi ricchi di storie che creano esperienze e ricordi da portare.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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