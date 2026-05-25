Il presidente Occhiuto e il neo sindaco Cannizzaro arrivano in segreteria | pronti per il discorso ufficiale

Notizia in breve

Il neo sindaco di Reggio Calabria si è recato presso la segreteria del centrodestra in via Quartiere Militare, accompagnato dal presidente della regione. Sono previsti discorsi ufficiali e un momento di incontro con i sostenitori e gli elettori. Alla cerimonia partecipa anche il presidente della regione, che si trova al fianco del nuovo primo cittadino. Nessun dettaglio sui contenuti dei discorsi o su eventuali dichiarazioni rilasciate.