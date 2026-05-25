Il presidente Occhiuto e il neo sindaco Cannizzaro arrivano in segreteria | pronti per il discorso ufficiale

Da reggiotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il neo sindaco di Reggio Calabria si è recato presso la segreteria del centrodestra in via Quartiere Militare, accompagnato dal presidente della regione. Sono previsti discorsi ufficiali e un momento di incontro con i sostenitori e gli elettori. Alla cerimonia partecipa anche il presidente della regione, che si trova al fianco del nuovo primo cittadino. Nessun dettaglio sui contenuti dei discorsi o su eventuali dichiarazioni rilasciate.

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Tutto pronto per l'abbraccio con simpatizzanti ed elettori. Al fianco dell’ormai neo eletto sindaco della città di Reggio Calabria, giunto alla segreteria politica del centrodestra in via Quartiere Militare, anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Intervista al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto

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