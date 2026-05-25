Comunali Battaglia si congratula con il neo sindaco Cannizzaro

Qualche minuto fa, un rappresentante ha telefonato al nuovo sindaco per congratularsi con lui e augurargli buon lavoro. La conversazione si è svolta in modo diretto e senza commenti aggiuntivi. Non sono stati rivelati dettagli sul contenuto della telefonata o sugli eventuali temi discussi. La comunicazione si è limitata a un gesto di saluto e di augurio di buon inizio mandato.

“Ho chiamato pochi minuti fa Francesco Cannizzaro per congratularmi con lui e augurargli buon lavoro”. Così Domenico Battaglia, sindaco uscente del Comune di Reggio Calabria, in un comunicato stampa."Ho avuto l’onore e il privilegio di servire Reggio Calabria in questi mesi da sindaco facente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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