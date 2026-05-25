Comunali Battaglia si congratula con il neo sindaco Cannizzaro

Da reggiotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Qualche minuto fa, un rappresentante ha telefonato al nuovo sindaco per congratularsi con lui e augurargli buon lavoro. La conversazione si è svolta in modo diretto e senza commenti aggiuntivi. Non sono stati rivelati dettagli sul contenuto della telefonata o sugli eventuali temi discussi. La comunicazione si è limitata a un gesto di saluto e di augurio di buon inizio mandato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Ho chiamato pochi minuti fa Francesco Cannizzaro per congratularmi con lui e augurargli buon lavoro”. Così Domenico Battaglia, sindaco uscente del Comune di Reggio Calabria, in un comunicato stampa."Ho avuto l’onore e il privilegio di servire Reggio Calabria in questi mesi da sindaco facente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Comunali, è nata la lista civica "Insieme si può" a sostegno del candidato sindaco Cannizzaro

Il presidente Occhiuto e il neo sindaco Cannizzaro arrivano in segreteria: pronti per il discorso ufficialeIl neo sindaco di Reggio Calabria si è recato presso la segreteria del centrodestra in via Quartiere Militare, accompagnato dal presidente della...

Temi più discussi: Elezioni comunali Reggio Calabria 2026: i candidati, le liste e come si vota; Comunali, Boccia incorona Battaglia: ‘È una certezza. I reggini che voteranno Cannizzaro tradiscono la Calabria’; Domotek in Serie A2, Battaglia: avete portato la città di Reggio Calabria alla ribalta nazionale; Campionati Internazionali dei giochi matematici: studenti della Rbpd conquistano la finale.

comunali battaglia si congratulaIl messaggio di Battaglia: ho chiamato Cannizzaro per congratularmi, gli lasciamo un Comune in saluteDomenico Battaglia, sindaco uscente del Comune di Reggio Calabria, e candidato perdente, ha contattato il neo eletto sindaco Francesco Cannizzaro per esprimere le sue congratulazioni e augurare buon l ... strettoweb.com

comunali battaglia si congratulaElezioni Comunali a Reggio Calabria. Battaglia si congratula con CannizzaroHo avuto l’onore e il privilegio di servire Reggio Calabria in questi mesi da sindaco facente funzioni – ha evidenziato Battaglia – ed è stata un’esperienza intensa ... ilmetropolitano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web