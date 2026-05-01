Approvata delibera strategica per la tutela ambientale e il sostegno ai lavoratori delle comunità montane

In una recente riunione della giunta regionale è stata approvata una delibera che riguarda la tutela ambientale e il sostegno alle persone impegnate nelle comunità montane. La decisione riguarda interventi specifici per il territorio e le attività di prevenzione del rischio idrogeologico, coinvolgendo direttamente i lavoratori che operano in queste aree. La delibera rappresenta un passo importante per le politiche di tutela ambientale e per il supporto alle comunità locali.

Avellino – “Approvata in giunta regionale una delibera fondamentale per il territorio e per chi ogni giorno lavora nella tutela ambientale e nella prevenzione del rischio idrogeologico”. Ad annunciarlo, alla vigilia della festa dei lavoratori, è stata l’assessore regionale all’agricoltura della.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Un sostegno concreto per la tutela ambientaleNel 2026 la possibilità di destinare il proprio 5x1000 ad associazioni impegnate nella tutela ambientale rappresenta un sostegno concreto a progetti... Approvata la delibera regionale che prevede un’indennità oraria aggiuntiva ai medici che operano nelle carceri abruzzesiApprovata dalla giunta regionale una delibera proposta dall'assessore Nicolettà Verì, che prevede un’indennità oraria aggiuntiva ai medici di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Lombardia sostiene i ‘Patti territoriali di sostenibilità’; Nuova formula per i servizi pubblici a Nerviano: Scelta strategica. Ma la Lega non ci sta; Piano delle borgate marine per un rilancio globale – Ecco dove; Maiori, approvata delibera salva-estate per gli stabilimenti balneari. Comune di Catania: approvata la delibera per l’area pedonale permanente a San BerilloSan Berillo diventa zona pedonale: la Giunta Trantino approva l’istituzione dell’area urbana permanente per il rilancio del quartiere storico. Il provvedimento, parte integrante di un vasto piano di r ... cataniaoggi.it Trasporti, approvata delibera per il rilancio di EAV. Casillo: 'Puntiamo su un servizio veloce, affidabile, economico'Invertire la tendenza e trasformare Eav in una risorsa con tre assi strategici di intervento: tecnologia e sicurezza della rete, rinnovo del materiale rotabile, riqualificazione di stazioni e parchegg ... lostrillone.tv Delibera approvata all'unanimità nel consiglio comunale di ieri - facebook.com facebook Approvata la delibera per istituire nuovi servizi per il Polo Alzheimer di Roma Capitale. Le attività e i servizi di Roma Capitale dedicati all’accoglienza e alla cura di persone con Alzheimer sono 16. Info ow.ly/RMZx50YSt5I x.com