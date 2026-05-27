Skymetro Salis sui soldi da restituire a Roma | Chiusa una pagina di sperpero dei fondi pubblici

Il Comune sta per restituire al Ministero dei Trasporti 27 milioni di euro anticipati per il progetto Skymetro. La sindaca e il vicesindaco hanno risposto a una nota dell’opposizione in Consiglio Comunale, che aveva denunciato questa operazione. La replica ha definito questa restituzione come la chiusura di una pagina di sperpero di fondi pubblici. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della restituzione o sulle tempistiche.

La sindaca Silvia Salis e il vicesindaco Alessandro Terrile hanno replicato alla nota dell’opposizione in Consiglio Comunale che denunciava come il Comune stia per restituire al Ministero dei Trasporti 27 milioni di euro anticipati per lo Skymetro."Nascondendo tutto tra le pieghe di una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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