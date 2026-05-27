Sky Inclusion Days 2026 | programma completo ospiti e come seguirli IN DIRETTA

Gli Sky Inclusion Days 2026 si sono svolti con un programma ricco di interventi e presentazioni. Durante l’evento, sono stati annunciati gli ospiti che hanno partecipato alle sessioni, visibili sia su Sky che in streaming. La giornata ha visto numerosi interventi e discussioni, con i partecipanti che hanno potuto seguire tutto in diretta attraverso i canali ufficiali.

Guida agli Sky Inclusion Days 2026: programma della giornata, ospiti e come seguire l’evento in diretta su Sky e streaming. Numerosi ospiti e nuovi sguardi animeranno la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, l’appuntamento di Sky Italia dedicato ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze. L’edizione 2026 si svolgerà OGGI 27 maggio presso lo Sky Campus, la nuova sede milanese dell’azienda. L’iniziativa si propone di raccontare le diverse sfumature della società attraverso le persone e le loro storie, accomunate quest’anno dal tema della fiducia, un valore sempre più rilevante nella vita quotidiana. Riflettere su questo tema significa interrogarsi sui legami che uniscono le persone e sul ruolo che la fiducia gioca nel rafforzare le relazioni e costruire una società più inclusiva. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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