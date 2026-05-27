Durante gli Sky Inclusion Days 2026, Andrea Duilio ha sottolineato l'importanza di costruire fiducia e condividere storie che promuovano l’inclusione. L’evento si è svolto negli spazi dello Sky Campus, con un’atmosfera dedicata alla crescita e alla sensibilizzazione sui temi dell’integrazione. Sono stati presentati progetti e iniziative volte a favorire l’inclusione, coinvolgendo diversi attori e stakeholder nel settore.

Negli spazi pulsanti dello Sky Campus, l’atmosfera delle grandi occasioni ha accompagnato la chiusura della quarta edizione degli Inclusion Days, un appuntamento che quest’anno ha segnato un punto di svolta non solo per la collocazione fisica — per la prima volta "a casa", tra le mura dell'azienda — ma soprattutto per la profondità dei temi trattati. L'evento, nato tre anni fa quasi come una suggestione, si è trasformato in un pilastro della cultura aziendale, capace di andare oltre la semplice celebrazione della diversità per approdare a una riflessione più complessa e necessaria sul tessuto sociale contemporaneo. L'architettura narrativa di questa edizione ha trovato il suo fulcro in una parola chiave potente quanto delicata: la fiducia. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky Inclusion Days 2026, Andrea Duilio: “Fiducia e storie che fanno crescere l’inclusione”

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