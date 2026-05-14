Sky Inclusion Days 2026 nel segno della fiducia
Il 27 maggio si è tenuta la quarta edizione di Sky Inclusion Days, un evento organizzato da Sky Italia dedicato all’inclusione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti, con interventi e dibattiti su temi legati alla diversità e all’uguaglianza. La giornata si è concentrata su iniziative e progetti promossi dall’azienda per favorire un ambiente di lavoro più aperto e accogliente. Sono stati presentati anche dati e risultati relativi alle attività svolte nel corso del 2026.
Torna per la quarta edizione Sky Inclusion Days, l’appuntamento di Sky Italia dedicato ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze che il prossimo 27 maggio si terrà allo Sky Campus, la nuova casa di Sky Italia a Milano. Nel corso della giornata si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport. Per questa nuova edizione, Sky sceglie di mettere al centro la fiducia, un tema sempre più attuale e rilevante nella vita di tutti i giorni. Riflettere su questo concetto significa interrogarsi su ciò che tiene insieme le relazioni, rafforza le comunità e contribuisce a costruire una società più inclusiva. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Comentario al Evangelio de La Ascensión del Señor - Año A - Mt 28,16-20 - 17/05/2026
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