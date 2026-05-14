Sky Inclusion Days 2026 nel segno della fiducia

Il 27 maggio si è tenuta la quarta edizione di Sky Inclusion Days, un evento organizzato da Sky Italia dedicato all’inclusione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti, con interventi e dibattiti su temi legati alla diversità e all’uguaglianza. La giornata si è concentrata su iniziative e progetti promossi dall’azienda per favorire un ambiente di lavoro più aperto e accogliente. Sono stati presentati anche dati e risultati relativi alle attività svolte nel corso del 2026.

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Torna per la quarta edizione Sky Inclusion Days, l’appuntamento di Sky Italia dedicato ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze che il prossimo 27 maggio si terrà allo Sky Campus, la nuova casa di Sky Italia a Milano. Nel corso della giornata si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport. Per questa nuova edizione, Sky sceglie di mettere al centro la fiducia, un tema sempre più attuale e rilevante nella vita di tutti i giorni. Riflettere su questo concetto significa interrogarsi su ciò che tiene insieme le relazioni, rafforza le comunità e contribuisce a costruire una società più inclusiva. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Sky Inclusion Days 2026 nel segno della fiducia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Comentario al Evangelio de La Ascensión del Señor - Año A - Mt 28,16-20 - 17/05/2026 Sullo stesso argomento Sky Inclusion Days torna a Milano: fiducia e inclusione al centro dell’edizione 2026Sky Inclusion Days torna il 27 maggio a Milano: ospiti, temi, programma e come seguire l’evento in diretta su Sky TG24, Sky Sport 257 e streaming. Sky Inclusion Days 2026: il 27 maggio allo Sky Campus di Milano torna l'evento dedicato all'inclusioneIl tema scelto per questa edizione è la fiducia: un concetto che, nelle parole dell'Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger... Si parla di: Maggio Weekfest at Villa Filippina: two days of street food, music and. Sky Inclusion Days 2026: il 27 maggio allo Sky Campus di Milano torna l'evento dedicato all'inclusioneQuest'anno il tema centrale è la fiducia. Sul palco ospiti dal mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e delle istituzioni ... vanityfair.it Sky Inclusion DaysIn diretta dallo Sky Campus di Milano, la quarta edizione dell'evento dedicato alla valorizzazione delle diversità con confronti, storie e performance che raccontano il presente. Elisa è stata la prim ... tg24.sky.it