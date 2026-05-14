Sky Inclusion Days torna a Milano | fiducia e inclusione al centro dell’edizione 2026

Il prossimo 27 maggio a Milano si terrà la nuova edizione degli Sky Inclusion Days. L’evento si concentrerà su temi legati alla fiducia e all’inclusione, con ospiti e un programma dedicato. Sarà possibile seguire l’appuntamento in diretta su Sky TG24, Sky Sport 257 e tramite streaming. L’iniziativa si ripresenta anche nel 2026, confermando l’interesse per questi argomenti tra le organizzazioni coinvolte. La manifestazione si svolge in un momento di attenzione crescente verso le tematiche di diversità e integrazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui