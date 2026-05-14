Sky Inclusion Days torna a Milano | fiducia e inclusione al centro dell’edizione 2026
Il prossimo 27 maggio a Milano si terrà la nuova edizione degli Sky Inclusion Days. L’evento si concentrerà su temi legati alla fiducia e all’inclusione, con ospiti e un programma dedicato. Sarà possibile seguire l’appuntamento in diretta su Sky TG24, Sky Sport 257 e tramite streaming. L’iniziativa si ripresenta anche nel 2026, confermando l’interesse per questi argomenti tra le organizzazioni coinvolte. La manifestazione si svolge in un momento di attenzione crescente verso le tematiche di diversità e integrazione.
Sky Inclusion Days torna il 27 maggio a Milano: ospiti, temi, programma e come seguire l’evento in diretta su Sky TG24, Sky Sport 257 e streaming. Nel corso della giornata si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport. Anche quest’anno gli Sky Inclusion Days hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Milano. Per questa nuova edizione, Sky sceglie di mettere al centro la fiducia, un tema sempre più attuale e rilevante nella vita di tutti i giorni. Riflettere su questo concetto significa interrogarsi su ciò che tiene insieme le relazioni, rafforza le comunità e contribuisce a costruire una società più inclusiva. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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