Sit in della polizia penitenziaria davanti alla prefettura Pulici Uspp | Siamo in emergenza

Notizia in breve

La polizia penitenziaria ha organizzato un sit-in davanti alla prefettura di Palermo, previsto per giovedì 28 maggio alle 9. La manifestazione si svolge in risposta a una situazione definita di emergenza, secondo quanto dichiarato da un rappresentante sindacale. La protesta coinvolge i membri della polizia penitenziaria e si svolge in un momento di crescente preoccupazione tra gli agenti per le condizioni di lavoro e la gestione delle strutture.