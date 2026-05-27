Sit in della polizia penitenziaria davanti alla prefettura Pulici Uspp | Siamo in emergenza
La polizia penitenziaria ha organizzato un sit-in davanti alla prefettura di Palermo, previsto per giovedì 28 maggio alle 9. La manifestazione si svolge in risposta a una situazione definita di emergenza, secondo quanto dichiarato da un rappresentante sindacale. La protesta coinvolge i membri della polizia penitenziaria e si svolge in un momento di crescente preoccupazione tra gli agenti per le condizioni di lavoro e la gestione delle strutture.
I sindacati della polizia penitenziaria scendono in piazza a Palermo. Domani, giovedì 28 maggio, alle 9.30, davanti alla prefettura del capoluogo siciliano, le sigle Osapp, Uil Fp P.p., U.s.p.p. e Fns Cisl organizzano un sit in per denunciare quella che definiscono una grave emergenza negli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Concorso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria 2026: Bando, Requisiti e Prove (3350 Posti)
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