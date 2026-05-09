Case della Comunità il Comitato Salute Pubblica | Servizi ridotti e troppe esternalizzazioni

Il Comitato Salute Pubblica segnala che le Case della Comunità in Friuli Occidentale sono state aperte in modo parziale, con servizi ridotti e molte esternalizzazioni. Secondo il gruppo, c’è una discrepanza tra le promesse fatte dalle istituzioni e la reale disponibilità di servizi, che risultano insufficienti rispetto a quanto annunciato. La situazione viene descritta come un’attivazione a metà, con criticità evidenti nella copertura e nella gestione dei servizi sanitari.

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Aperture “a metà” per le Case della Comunità in Friuli Occidentale: è quanto denuncia il Comitato Salute Pubblica, che punta il dito contro quella che definisce una distanza evidente tra annunci istituzionali e reale attivazione dei servizi.Dopo le inaugurazioni di Sacile e Maniago, il 27 aprile.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Esternalizzazioni e soluzioni tampone per case e ospedali di comunità senza personale Liguria, salute gratis per tutti: open day nelle Case della ComunitàLa Regione Liguria organizza per il 18 e 19 aprile un evento di apertura straordinaria delle Case della Comunità, offrendo prestazioni sanitarie... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Case della Comunità, solo 66 complete nei servizi; Sanità, inaugurate le nuove Case della Comunità di Subiaco e Tivoli; Nuovi spazi per la Casa della Comunità di Montefiorino, nodo centrale dell’innovazione sanitaria in Appennino; Il ruolo strategico del Responsabile organizzativo nelle Case della Comunità. San Felice sul Panaro, ecco la nuova Casa della Comunità con ambulatori specialistici e di medicina generaleTaglio del nastro lunedì 11 maggio. E' intitolata ad Alberto Bergamini, figura medica di rilievo nella storia cittadina, ed è stata realizzata con un investimento da oltre tre milioni di euro coperto ... modenatoday.it Inaugurata la Casa della Comunità a Collecchio: Qui i cittadini devono trovare risposte ai loro bisogni sanitari e sociali - Le videointervisteInaugurazione della Casa della comunità di Collecchio, in via Berlinguer 2. La Casa della Comunità nasce dall’evoluzione della precedente Casa della Salute ed è frutto di un investimento complessivo d ... gazzettadiparma.it Per non bucare la scadenza del Pnrr saltano i controlli su case e ospedali di comunità: cureranno i pazienti prima della verifica dei requisiti minimi. @Francislotorto x.com Medici di famiglia, la riforma nelle mani di Meloni: fermerà davvero il potere della lobby | Milena Gabanelli reddit