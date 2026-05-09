Case della Comunità il Comitato Salute Pubblica | Servizi ridotti e troppe esternalizzazioni
Il Comitato Salute Pubblica segnala che le Case della Comunità in Friuli Occidentale sono state aperte in modo parziale, con servizi ridotti e molte esternalizzazioni. Secondo il gruppo, c’è una discrepanza tra le promesse fatte dalle istituzioni e la reale disponibilità di servizi, che risultano insufficienti rispetto a quanto annunciato. La situazione viene descritta come un’attivazione a metà, con criticità evidenti nella copertura e nella gestione dei servizi sanitari.
Aperture “a metà” per le Case della Comunità in Friuli Occidentale: è quanto denuncia il Comitato Salute Pubblica, che punta il dito contro quella che definisce una distanza evidente tra annunci istituzionali e reale attivazione dei servizi.Dopo le inaugurazioni di Sacile e Maniago, il 27 aprile.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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