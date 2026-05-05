Istituti tecnici giovedì 7 maggio sit in della Flc Cgil Palermo davanti alla sede dell' ufficio scolastico regionale

Giovedì 7 maggio, la Flc Cgil Palermo organizza un sit-in davanti all’Ufficio Scolastico Regionale in via Giovanni Fattori, 60, dalle 9 alle 13. La protesta si svolge in concomitanza con uno sciopero nazionale indetto dalla stessa organizzazione contro la riforma degli istituti tecnici. La mobilitazione coinvolge i lavoratori e si svolge in un momento di tensione legato alle modifiche previste nel settore scolastico.

In occasione dello sciopero nazionale del 7 maggio indetto dalla Flc Cgil contro la riforma degli istituti tecnici, la Flc Cgil Palermo terrà un sit in dalle ore 9 alle ore 13 presso l’Usr Sicilia, in via Giovanni Fattori, 60. La mobilitazione nasce dalla netta contrarietà a una riforma portata.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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