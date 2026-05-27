Sinner tritura Tabur | Roland Garros il punto che impressiona Parigi

Jannik Sinner ha battuto Clement Tabur in tre set, 6-1, 6-3, 6-4, in due ore e otto minuti nel primo turno di Roland Garros. Con questa vittoria, il numero uno del mondo si è qualificato per il secondo turno dello Slam parigino e ha raggiunto la sua 30esima vittoria consecutiva.

Buona la prima per Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero 1 del mondo supera il francese Clement Tabur con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in due ore e otto minuti di gioco, conquistando l'accesso al secondo turno dello Slam parigino e centrando la 30esima vittoria consecutiva. Avvio autoritario dell'azzurro sul Philippe Chatrier, con break immediato e primo set dominato grazie a un ritmo troppo elevato per il numero 171 del ranking Atp. Sinner concede appena un game nel parziale inaugurale, chiuso 6-1 in mezz'ora, mostrando solidità al servizio e continuità da fondo campo. Nel secondo set Tabur cresce e prova a entrare maggiormente nello scambio, ma basta un break nel quarto game a indirizzare il parziale in favore dell'altoatesino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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