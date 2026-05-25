Jannik Sinner debutta al Roland Garros di Parigi il 26 maggio 2026, un giorno più tardi rispetto alla data inizialmente prevista. La partita contro Tabur è programmata per martedì 26, mentre il match di apertura è stato spostato a causa delle alte temperature previste a Parigi. La partita si giocherà in serata.

PARIGI – Debutterà domani sera, 26 maggio 2026, Jannik Sinner al Roland Garros di Parigi e non oggi, 25 maggio, come inzialamente previsto. Alle 20.15 Jannik scenderà sullo Chatrier contro Tabur, numero 165 del ranking e wildcard di casa, in una sfida senza precedenti ma che vede l’azzurro nettamente favorito. L’altoatesino, in caso di qualificazione, tornerebbe in campo giovedì 28 per il secondo turno. Attenzione al fattore caldo, con Parigi che in questi giorni toccherà punte di 32-33 gradi di massima. Le previsioni annunciano infatti temperature infuocate domani, martedì 26, e mercoledì 27 maggio, con giornate che potrebbero diventare tra le più calde mai registrate in Francia nel mese di maggio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner al Roland Garros: slitta a martedì 26 il debutto contro Tabur. Allerta caldo a Parigi

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