Jannik Sinner ha vinto il suo primo match a Roland Garros, ottenendo un risultato netto. Durante il terzo set, ha gestito la pressione del pubblico francese senza cali di rendimento. Oltre a lui, altri due tennisti italiani hanno ottenuto vittorie nel torneo di Parigi.

? Domande chiave Come ha gestito Sinner la pressione del pubblico francese nel terzo set?. Chi sono gli altri due azzurri che hanno trionfato a Parigi?. Perché il caldo estremo sta condizionando le prestazioni dei top player?. Cosa ha causato l'eliminazione precoce di Medvedev e Cocciaretto?.? In Breve Arnaldi batte Griekspoor 6-7 6-3 7-6 6-3 dopo quattro ore di gioco.. Darderi supera Ofner con il punteggio di 7-6 6-2 6-3.. Cocciaretto perde contro la diciottenne Korneeva per 6-3 6-3 con problemi al ginocchio.. Medvedev cede all'australiano Walton in cinque set: 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4.. Jannik Sinner ha superato Clément Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 sul campo centrale di Parigi, segnando l’inizio della sua corsa al Roland Garros dopo il successo a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner trionfa a Parigi: esordio netto al Roland Garros

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Sinner reaches the FINAL after beating Zverev

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