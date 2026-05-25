Rafael Jódar ha ottenuto un super esordio al Roland Garros 2026, segnando un’immediata presenza nel torneo. Lo spagnolo si distingue come una possibile mina vagante a Parigi, grazie alla sua performance di apertura. La sua vittoria nel primo turno ha attirato l’attenzione, lasciando presagire un percorso da protagonista nel torneo. Jódar si presenta come uno dei nomi da tenere d’occhio nelle prossime fasi del torneo.

L’impatto di Rafael Jódar sul Roland Garros 2026 è stato di quelli destinati a lasciare un segno immediato nel torneo. Il diciannovenne madrileno ha travolto lo statunitense Aleksandar Kovacevic con un netto 6-1 6-0 6-4 in appena un’ora e 34 minuti, firmando uno degli esordi più impressionanti degli ultimi anni sulla terra rossa parigina. Sul Court 12, il nuovo talento del tennis spagnolo ha mostrato un mix raro di aggressività, lucidità tattica e continuità da fondo campo, confermando le sensazioni maturate durante tutta la primavera europea. Per Jódar si trattava della prima partita in carriera al Roland Garros e soltanto della seconda presenza assoluta in uno Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Super esordio al Roland Garros per Rafael Jodar: lo spagnolo può essere una mina vagante a Parigi

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