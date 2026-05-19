Quando gioca Sinner al Roland Garros 2026 | date esordio e calendario del torneo di Parigi

Jannik Sinner si appresta a partecipare al torneo di Parigi, il Roland Garros 2026, che si svolgerà tra fine maggio e inizio giugno. Dopo aver vinto gli Internazionali d’Italia nel 2026, il tennista italiano ha annunciato la sua presenza nel calendario del torneo francese. L’esordio è previsto per la seconda settimana di competizioni, con la fase di qualificazione già conclusa. Le date ufficiali del torneo sono state comunicate dagli organizzatori, che hanno confermato anche il tabellone completo.

Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner si prepara al grande appuntamento con il Roland Garros. Il tennista azzurro arriva a Parigi da numero 1 del tabellone, forte della vittoria a Roma che lo ha riportato sul gradino più alto del Masters 1000 di casa. L’attesa ora è tutta per una domanda: quando gioca Sinner a Roland Garros 2026? Il debutto dell’azzurro nello Slam parigino è previsto nel primo turno del torneo, in programma tra domenica 24 e martedì 26 maggio, con il match d’esordio che aprirà ufficialmente la sua corsa verso il titolo. Per Sinner si tratta di una tappa fondamentale della stagione: il Roland Garros è infatti l’unico Slam ancora assente nel suo palmarès, obiettivo che lo proietterebbe verso il Career Grand Slam. 🔗 Leggi su Funweek.it

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