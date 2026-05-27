Jannik Sinner ha sconfitto Clement Tabur con un punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in poco più di due ore a Parigi. Con questa vittoria, l’italiano ha raggiunto 29 successi consecutivi contro tennisti francesi.

Jannik Sinner ha trionfato sul campo di Parigi contro Clement Tabur con un punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in poco più di due ore, portando la sua striscia vincente contro i tennisti francesi alla quota di 29 successi consecutivi. L’altoatesino, attualmente primo al mondo, ha affrontato la wild card di Reims in un match che non ha richiesto particolari sofferenze tattiche, nonostante la pressione derivante dai numeri del giocatore. La vittoria odierna al Roland Garros 2026 aggiunge un tassello fondamentale a un percorso statistico iniziato nel maggio 2021, quando Sinner superò Pierre-Hugues Herbert proprio in questa fase iniziale del torneo parigino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner schiaccia Tabur: è un record di 29 successi contro i francesi

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