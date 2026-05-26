roland garros debutto contro tabur per sinner

Oggi, 26 maggio, Jannik Sinner affronta il primo turno di Roland Garros contro un avversario sconosciuto. È il suo debutto in questo torneo del Grande Slam, l’unico tra i quattro major che non ha ancora vinto. La partita si gioca sul campo principale e segna l’inizio della sua corsa sulla terra battuta parigina.

Quando gioca l’azzurro?. Tocca oggi, 26 maggio, a Jannik Sinner per l’esordio al Roland Garros, unica prova Slam che non ha vinto. Il numero uno al mondo affronterà Clément Tabur, francese, attuale numero 165 del ranking Atp, miglior posizione mai raggiunta in carriera. Inizialmente Tabur non doveva essere nemmeno nel tabellone principale. Avrebbe dovuto disputare le qualificazioni, ma il forfait dell’azzurro, Lorenzo Musetti ha permesso a Stan Wawrinka di entrare direttamente nel main draw. Di conseguenza, la wild card inizialmente destinata allo svizzero (che è al suo ultimo slam parigino) è stata assegnata proprio al francese. Per Tabur si tratta della seconda partecipazione allo Slam parigino dopo l’esordio dello scorso anno, quando uscì al primo turno nel derby contro Corentin Moutet. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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ROLAND GARROS 2026: A CHE ORA GIOCA SINNER CONTRO TABUR E DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

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