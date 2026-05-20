Laila Hasanovic prove di matrimonio con Sinner sul tappeto rosso di Cannes?

Sul tappeto rosso di Cannes, una modella e compagna di un noto tennista ha fatto il suo debutto, indossando un abito lungo e dalla tonalità chiara. La presenza di questa figura ha attirato l’attenzione, soprattutto per la sua scelta di abbigliamento, che si è distinta per la semplicità e l’eleganza. Non ci sono conferme ufficiali riguardo a eventuali prove di matrimonio con il tennista, ma l’occasione ha portato alla ribalta la sua partecipazione all’evento.

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Un debutto, quello della modella sul prestigioso tappeto rosso francese, battezzato da un look candido, a dir poco immacolato. La scelta di Laila è infatti ricaduta su un long dress etereo, quasi essenziale, ma con un leggero strascico pronto a regalare quel giusto tocco teatrale all'intero look. Dalla linea a sirena, l'abito, una creazione della collezione Primavera-estate 2026 di Genny, firmata da Sara Cavazza Facchini, è infatti una vera ode all'eleganza più eterea, a tratti impalpabile. Complice il colore, un tono bianco ghiaccio pronto a esaltare la leggerezza del tessuto che definisce e valorizza la silhouette. Protagonista del capo però è il bustino, impreziosito da un volant in organza modellato lungo lo scollo a cuore, rigorosamente senza spalline, che incornicia il décolleté con precisione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Laila Hasanovic, prove di matrimonio (con Sinner) sul tappeto rosso di Cannes? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Laila Hasanovic è a Indian Wells e i fan di Sinner sono divisi Sullo stesso argomento Laila Hasanovic a Cannes in abito da “sposa”, prove di matrimonio con il suo Jannik?Roma, 19 maggio 2026 – Un messaggio, neanche troppo velato, al fidanzato Jannik Sinner, reduce dal trionfo agli Internazionali, o prove generali in... Cannes 2026, la fidanzata di Sinner Laila Hasanovic incanta sul red carpetEleganza minimal e glamour contemporaneo per Laila Hasanovic al Festival di Cannes. Laila Hasanovic, prove di matrimonio (con Sinner) sul tappeto rosso di Cannes?La modella e compagna del tennista numero uno al mondo debutta sul red carpet del Festival indossando un long dress immacolato, quasi impalpabile. Perfetto anche per dire sì ... vanityfair.it Laila Hasanovic a Cannes in abito da sposa, prove di matrimonio con il suo Jannik?La fidanzata di Sinner ha scelto per il red carpet un look total white, alimentando il gossip su un ipotetico messaggio della first lady del tennis ... quotidiano.net