Laila Hasanovic a Cannes in abito da sposa prove di matrimonio con il suo Jannik?

A Cannes, Laila Hasanovic ha scelto un abito che richiama quello da sposa, catturando l’attenzione dei presenti. La presenza della modella in questa mise ha sollevato domande sulle sue intenzioni, mentre si sono susseguite indiscrezioni riguardo a una possibile cerimonia di matrimonio con il tennista Jannik Sinner. La coppia non ha ancora commentato ufficialmente le voci, ma sui social sono apparsi alcuni messaggi che sembrano indicare un legame più stretto tra i due.

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Roma, 19 maggio 2026 – Un messaggio, neanche troppo velato, al fidanzato Jannik Sinner, reduce dal trionfo agli Internazionali, o prove generali in abito bianco? In tanti si sono interrogati di fronte al look scelto dalla first lady del tennis Laila Hasanovic per sfilare sul red carpet di 'Amarga Navidad', il nuovo film di Pedro Almodóvar in Concorso al 79esimo Festival di Cannes. Di certo la fidanzata del numero 1 del tennis ha incantato i fotografi. La modella danese, in look 'total white' dal chiaro sapore nuziale, ha scelto un abito etereo, con un corpetto ricamato da petali di organza che le disegnava la silhouette. Una scelta che non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Laila Hasanovic a Cannes in abito da “sposa”, prove di matrimonio con il suo Jannik? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Laila Hasanovic conquista Cannes, la fidanzata di Sinner sfila con l’abito da ‘sposina’(Adnkronos) – Mentre Jannik Sinner festeggia il trionfo agli Internazionali, la fidanzata Laila Hasanovic conquista i fotografi sul red carpet di... Laila Hasanovic, chi è la fidanzata di Jannik SinnerMentre Jannik Sinner si conferma sovrano assoluto del tennis mondiale, continua a esserci al suo fianco una presenza – meno discreta di prima – che... Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner a Cannes sfila con abito da sposa e conquista CroisetteMentre Jannik Sinner festeggia il trionfo agli Internazionali, la fidanzata Laila Hasanovic conquista i fotografi sul red carpet di Amarga Navidad, il nuovo film di ... ilmessaggero.it Laila Hasanovic a Cannes in abito da sposa, prove di matrimonio con il suo Jannik?La fidanzata di Sinner ha scelto per il red carpet un look total white, alimentando il gossip su un ipotetico messaggio della first lady del tennis ... quotidiano.net