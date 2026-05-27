Oggi è stato pubblicato l’ordine di gioco del primo giovedì di Roland Garros 2026, con un mix di nomi insolito. Tra le partite in programma ci sono quelle di un tennista italiano e di un'ex giocatrice, ora allenatrice, che hanno avuto un ruolo importante nel torneo. Il documento elenca le gare che si terranno sul Court Philippe Chatrier, senza specificare i dettagli sugli orari o le sessioni.

Cosa c’entrano nella stessa frase Jannik Sinner, Amelie Mauresmo e il Court Philippe Chatrier? Molto, soprattutto da quando, questo pomeriggio, è stato rilasciato l’ordine di gioco del primo giovedì del Roland Garros 2026. A tutti è balzato all’occhio il particolare: la sfida dell’italiano contro Juan Manuel Cerundolo posta come primo match sul principale campo di Wimbledon. La storia, però, non è solo legata al tennis maschile, ma anche al femminile. Già, perché nei cinque anni in cui Amelie Mauresmo ha preso la direzione del Roland Garros è accaduto soltanto altre due volte che gli uomini aprissero il programma giornaliero del campo più importante del secondo Slam dell’anno invece delle donne (e, al contrario, le donne sono quasi sempre state escluse dalla sessione serale). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner, Mauresmo e Chatrier: storia degli ordini di gioco e di uno strano particolare tra uomini e donne

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