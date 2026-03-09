Kompany | Noi del Bayern favoriti? Lo accettiamo ma l' Atalanta ha uno stile di gioco molto particolare

L'allenatore del Bayern Monaco ha dichiarato che i tedeschi sono favoriti per la partita contro l'Atalanta, ma ha anche riconosciuto il stile di gioco particolare della squadra italiana. Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale, ha aggiunto che si aspetta una sfida avvincente e ha sottolineato il percorso positivo dell'Atalanta negli ultimi anni. La gara si terrà nei prossimi giorni.

Con la Bundesliga archiviata in attesa dell’aritmetica per sollevare il piatto del trionfo, Vincent Kompany può accendere l’attenzione esclusivamente sulla Champions (qui il nostro focus sugli ottavi). Il Bayern si gioca gli ottavi di finale senza Manuel Neuer, ma con una rosa solidissima e di qualità elevatissima. "Possiamo accettare il ruolo di favoriti, ma nel calcio non c’è nulla di impossibile e noi vogliamo la vittoria" – risponde diretto l’allenatore del Bayern. Kompany mostra sicurezza nei suoi e grande rispetto per la Dea. "Non è un avversario facile, non va sottovalutato – continua il tecnico belga -, vogliamo dimostrare il nostro valore, come giochiamo, anche se siamo consapevoli che è una squadra italiana molto forte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

