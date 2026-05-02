Uomini e Donne crisi tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro | Periodo particolare

Dopo giorni di silenzio sui social, Ernesto Passaro ha deciso di parlare pubblicamente sulla crisi con Cristiana Anania. Sono stati avvistati insieme in alcune occasioni, ma le voci di una rottura sono state confermate da alcune dichiarazioni. Passaro ha definito il momento come “particolare”, senza fornire ulteriori dettagli sulla situazione tra i due. La coppia si trova quindi in una fase difficile, come confermato dagli ultimi aggiornamenti.

Dopo giorni di segnalazioni e silenzi social, Ernesto Passaro rompe il silenzio sulla crisi con Cristiana Anania: tra avvistamenti, dubbi e parole che confermano un momento delicato per la coppia. Uomini e Donne torna al centro del gossip con una delle coppie nate nell'ultima edizione del Trono Classico. Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, usciti insieme dal programma, sarebbero infatti alle prese con un momento delicato. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci di crisi tra i due giovani, tra segnalazioni social e avvistamenti sospetti. A fare chiarezza, nelle ultime ore, è stato lo stesso Ernesto. Dalla convivenza al sospetto: cosa è successo tra i due Dopo la fine del percorso televisivo, il rapporto tra Cristiana ed Ernesto sembrava andare a gonfie vele.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Uomini e Donne, Cristiana Anania ha scelto Ernesto Passaro come ha reagito Federico

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