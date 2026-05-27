Durante la serata di martedì, Jannik Sinner ha affrontato il suo primo turno al Roland Garros contro un avversario sconosciuto, in una sessione notturna. Il tennista, che generalmente predilige giocare di giorno sulla terra rossa per via delle condizioni di gioco più favorevoli, si è presentato in un orario insolito. Voci provenienti da Parigi indicano possibili cambiamenti nel programma o altre variabili che potrebbero influenzare la sua partecipazione.

Jannik Sinner ha debuttato al Roland Garros nella night session di martedì contro Tabur, nonostante preferisca giocare di giorno sulla terra rossa, dove il campo è più veloce e con meno umidità. Giovedì tornerà in campo per il secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, questa volta nella sessione diurna più calda: primo match sul Philippe Chatrier a mezzogiorno.L’allarme caldo è il tema dominante a Parigi. Sono previste temperature fino a 34 gradi (con possibili temporali pomeridiani), la giornata più calda della settimana insieme a venerdì. Il caldo rappresenta per Sinner un avversario insidioso, come dimostrato anche a Roma contro Medvedev nella sessione serale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner gioca nel momento più caldo: voci inquietanti da Parigi, cosa accadrà

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SINNER agli OTTAVI nonostante i CRAMPI

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