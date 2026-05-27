Sinner ha perso al secondo turno del torneo di Parigi contro un avversario non qualificato, interrompendo la sua serie di vittorie sulla terra battuta. La sconfitta rappresenta una battuta d’arresto per il giocatore, che aveva raggiunto i quarti di finale nelle precedenti edizioni. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 7-5. La sconfitta si aggiunge alle difficoltà incontrate dal numero uno del ranking sulla superficie rossa, dove non ha ancora ottenuto risultati significativi.

? Domande chiave Chi sono i campioni leggendari che non hanno mai vinto a Parigi?. Perché il numero uno del ranking fatica tanto sulla terra rossa?. Come ha influenzato l'omogeneizzazione delle superfici il dominio dei favoriti?. Quanto pesa il record di Nadal sul bilancio storico dei primi classificati?.? In Breve Solo Djokovic ha vinto il Roland Garros come numero 1 negli ultimi 7 anni.. 14 primi classificati storici come Sampras e McEnroe non hanno mai vinto a Parigi.. Tra il 1988 e il 2010 solo Courier e Kuerten hanno vinto da numero 1.. Senza i 14 titoli di Nadal i primi classificati avrebbero solo 29 trofei.. A Parigi, Jannik Sinner affronta una sfida statistica che sembra quasi scritta nel destino del tennis moderno, mentre il Roland Garros si prepara a ospitare le prossime due settimane di competizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner e il muro di Parigi: la sfida contro un record storico

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Un muro che spara proiettili. Vista così è roba da lasciare ogni speranza voi che entrerete in campo con #Jannik #Sinner #RolandGarros @rolandgarros Via: @SkySportsTennis x.com

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