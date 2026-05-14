Oggi, 14 maggio 2026, alle 13, Jannik Sinner affronta Andrej Rublev nei quarti di finale degli Internazionali. La partita offre all’italiano la possibilità di stabilire un nuovo record nella storia del torneo. Contestualmente, Darderi ha battuto Jodar e si prepara a sfidare Ruud in un altro match importante. La giornata di tennis si preannuncia ricca di attesa e sfide significative.

ROMA – Per Jannik Sinner, oggi 14 maggio 2026, alle 13, c’è la possibilità di battere nei quarti di finale degli Internazionali contro Andrej Rublev un altro record storico. Attualmente l’altoatesino è a quota 31 vittorie consecutive nei Masters 1000, avendo eguagliato la striscia siglata da Novak Djokovic nel corso del 2011. Nessuno, però, è mai arrivato a 32, e Sinner avrà la possibilità di farlo nel ‘1000’ casalingo, per compiere un altro passo verso l’unico titolo di questa categoria che oramai manca nella sua bacheca. I numeri dalla sua sono diversi. Non solo perché nei Masters 1000 è ancora imbattuto in stagione ed ha vinto le ultime 26 partite da Indian Wells, ma anche perché nelle ultime tre stagioni ha un parziale di 23-2 nei “1000” contro i Top 20 che non siano Carlos Alcaraz.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner oggi contro Rublev per la semifinale e un altro record storico. Darderi da sogno: battuto Jodar sfida Ruud

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