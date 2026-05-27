Dopo il torneo di Parigi, il tennista ha commentato che costruire la Tour Eiffel con i Lego è stato noioso. Prima di arrivare a Parigi, ha passato del tempo con suo fratello, ma non sono state fornite dettagli precise sulle attività svolte. Il modello Lego della Torre Eiffel ha richiesto un lungo processo di montaggio, che ha causato qualche difficoltà. Non ci sono altre informazioni sui momenti precedenti o sul progetto specifico.

? Domande chiave Cosa ha fatto Sinner con suo fratello prima di Parigi?. Perché il montaggio del modello Lego è diventato un problema?. Chi ha ricevuto un set gigante per regalerlo a Sinner?. Come influisce questo hobby sulla concentrazione del numero uno?.? In Breve Sinner ha battuto Clement Tabur sul campo Philippe-Chatrier di Parigi.. L'intervista post-match è stata condotta dall'ex tennista Marion Bartoli.. L'atleta ha costruito un modello Lego della Tour Eiffel con suo fratello.. L'aneddoto su Swiatek ha coinvolto un set Lego a forma di stadio.. Jannik Sinner ha dominato Clement Tabur sul Philippe-Chatrier a Parigi, trasformando il primo turno del Roland Garros in un momento di leggerezza dopo una prestazione tecnica impeccabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner dopo il Roland Garros: “Costruire la Tour Eiffel è noioso

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SINNER al ROLAND GARROS: i dettagli del primo allenamento

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