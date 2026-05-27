Un tennista ha raccontato di aver iniziato a costruire la Tour Eiffel con il fratello utilizzando i Lego, dopo essere tornato a casa da una competizione a Roma. Ha spiegato che, nel processo, si è trovato a ripetere sempre gli stessi pezzi, trovando la costruzione noiosa. La coppia ha deciso di portare avanti il progetto con l’obiettivo di completarlo, senza specificare quanto abbia durato o se l’hanno terminato.

“Con mio fratello abbiamo iniziato a costruire la Tour Eiffel qualche giorno fa a casa, perché dopo Roma sono tornato a casa e ci siamo detti: ‘Sai cosa? Proviamo a finirla’”. Se il primo turno al Roland Garros contro Clement Tabur ha offerto pochi spunti – con un dominio dall’inizio alla fine – Jannik Sinner ha divertito i presenti sul Philippe – Chatrier nella classica intervista in mezzo al campo a fine match. L’altoatesino ha infatti parlato della sua nuova passione per i Lego e di come ha impiegato parte del suo tempo a casa, prima di arrivare a Parigi per il Roland Garros. Lo ha fatto dopo una domanda di Marion Bartoli, ex tennista francese che oggi si occupa delle interviste in campo nello Slam parigino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner e la passione dei Lego: “Costruire la Tour Eiffel a un certo punto diventa noioso, ci sono sempre gli stessi pezzi da montare”

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