Sinner debutto vincente al Roland Garros Tabur battuto in 3 set

Da ildifforme.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’italiano ha vinto il suo primo turno al Roland Garros, battendo l’avversario in tre set. Dopo aver giocato e vinto senza pause dal 7 marzo, ha affrontato tre set contro il suo avversario, conquistando il successo. Il match si è concluso con la vittoria in tre set, segnando il debutto positivo nel torneo francese.

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Ormai siamo abituati al solito Jannik Sinner: il debutto alRoland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce. Sempre alta la concentrazione dell’insaziabile numero 1 del mondo, mentre lo stesso non si può dire di Clement Tabur, wild card francese al 171° posto della classifica, onesto frequentatore dei Challenger e niente più.Il dominio dell’altoatesino lo possiamo evincere da un risultato netto: 6-1 6-3 6-4 in due ore e 8 minuti. È importante questa partenza, non solo perché Jannik ha dimostrato di essere in forma e in controllo sin dalle prime battute del match (parziale di 8 punti a zero), ma anche per lo sforzo fisico ridotto ai minimi termini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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