Sinner non sbaglia all’esordio al Roland Garros | battuto Tabur in tre set

Da sportface.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha vinto il suo match di apertura al Roland Garros 2026 contro Tabur in tre set. L’altoatesino ha perso otto game durante l’incontro e ha conquistato la vittoria senza problemi. È stato un esordio senza sorprese, con Sinner che ha mantenuto un ritmo costante e solido. La partita si è conclusa con un risultato positivo per il tennista italiano.

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Il Roland Garros di Jannik Sinner inizia senza sorprese negative: l’altoatesino vince in tre set contro Tabur, ma concedendo otto game Jannik Sinner non si perde per strada e firma un esordio solido al Roland Garros 2026. Sul Court Philippe Chatrier, il numero uno del mondo regola Clement Tabur, wild card francese, con un netto 6-1, 6-3, 6-4 in due ore e otto minuti. Una vittoria controllata, ma non scontata, che conferma la fame del campione italiano e allunga la sua striscia positiva: il muro di Nadal (32) è ora nel mirino. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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