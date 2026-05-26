Jannik Sinner ha vinto il suo incontro di debutto al Roland Garros, sconfiggendo il francese Clement Tabur in tre set. La partita si è svolta sotto un forte caldo, e l’italiano ha ottenuto la qualificazione al secondo turno del torneo.

PARIGI – Esordio positivo a Parigi per Jannik Sinner. L’azzurro è al 2° turno del Roland Garros grazie alla vittoria sul francese Clement Tabur, n. 171 Atp, con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in due ore e 8 minuti di gioco. Un debutto solido per Sinner che ha fatto i conti con un avversario che, dopo aver rotto il ghiaccio nel primo set e sciolta la tensione, ha giocato una buona partita. Per i primi due set l’azzurro è stato dominante, mentre qualcosa in più ha concesso nel terzo parziale, riuscendo però a concretizzare nelle fasi chiave. Per Sinner è la 30esima vittoria consecutiva: tornerà in campo giovedì 28 maggio 2026contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner alla grande nel debutto al Roland Garros: batte Tabur (in tre set) e il caldo

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Jannik Sinner Joins Conversation on Potential Roland Garros Boycott | TC live

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Sinner continua a riscrivere la storia del tennis: l'azzurro esordisce alla grande contro il tennista locale Tabur, avanzando al secondo turno del Roland Garros e vincendo la 30^ partita consecutiva! Jannik diventa solo il 5° giocatore - da quando esiste ATP T x.com

Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit

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