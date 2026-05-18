Lettere d' amore dal carcere | al teatro Fenaroli la premiazione del concorso nazionale

Martedì 19 maggio alle 9.30 si svolgerà al teatro Fenaroli la cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del concorso nazionale intitolato “Lettere d'amore dal carcere”. L'evento coinvolge partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e celebra le lettere scritte da detenuti. La manifestazione prevede la consegna dei premi ai vincitori e si svolge in un teatro che ospita anche altre iniziative culturali nel corso dell'anno.

Si tiene martedì 19 maggio, alle ore 9.30, al teatro Fenaroli, la premiazione della XIII edizione del concorso nazionale “Lettere d'amore dal carcere”. Il concorso, ideato nel 2013, ha suscitato fin dalla sua prima edizione un grande interesse tra i detenuti, giundendo a raccogliere oltre 2.000. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Lettere d’amore (mai scritte) – Lettere dipinte / Lettere cucite: personale di Maria Manna

In Comune la cerimonia di premiazione del concorso “Un poster per la pace” organizzato dal Lions Club InternationalLa sala consiliare del Comune di Pescara è stata la sede della cerimonia di premiazione del concorso “Un poster per la pace” organizzato dal Lions...

Dovrei (29f) uscire dalla mia zona di comfort per esercitarmi a scrivere lettere d’amore per il mio ragazzo (29m)? reddit

#Cinema | #Prossimamente Su #Play2000 dal #13maggio 13/5 Un uomo da vendere di #FrankCapra con #FrankSinatra 14/5 Il miracolo di Fatima di Jorge Paixão da Costa 15/5 Lettere d'amore con i premi Oscar #JaneFonda e #RobertDeNiro x.com

Proroga per Lettera d'amore, e si può dedicare un pensiero anche al NapoliChi desidera partecipare al Premio internazionale Lettera d'amore a Napoli avrà a disposizione alcuni giorni in più: la scadenza è infatti prorogata dal 20 al 31 maggio. (ANSA) ... ansa.it

Torna il premio Lettera d'Amore a Napoli: sezione dedicata ai 100 anni del club azzurroDall’1 marzo parte ufficialmente la seconda edizione del premio Lettera d’amore a Napoli. Grazie al successo della prima edizione, con oltre cento lettere provenienti da tutta Italia e anche ... ilmattino.it