Comune sciolto per camorra l' ex sindaco | Ricorso al Tar Difenderò città in tutte le sedi

Il consiglio dei ministri ha deciso di sciogliere il Comune per infiltrazioni mafiose, su proposta del Ministero dell’Interno. L’ex sindaco ha dichiarato che presenterà ricorso al Tar per difendere la città, annunciando di voler agire in tutte le sedi possibili. La decisione è stata comunicata nella serata di ieri, martedì 21 aprile, e riguarda il provvedimento di scioglimento del Municipio.

“Difenderò Arienzo in tutte le sedi possibili”. Lo annuncia l'ormai ex sindaco Giuseppe Guida che nella serata di ieri, martedì 21 aprile, ha incassato il provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune disposto dal consiglio dei ministri su proposta del titolare del Viminale.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Comune sciolto per camorra, Marino al Tar contro il decreto del MinisteroDepositate memorie per 'smontare' il provvedimento, l'Avvocatura dello Stato non replica. Leggi anche: Comune sciolto per 'condizionamenti' della camorra. Annullate le elezioni: arrivano i commissari Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Comune sciolto per 'condizionamenti' della camorra. Annullate le elezioni: arrivano i commissari; Comune Caserta sciolto per camorra: Ex sindaco e assessori incandidabili; Sciolto per camorra il Comune di Pagani; Comune Caserta sciolto per camorra, ‘ex sindaco e assessori incandidabili’. ESCLUSIVA ORE 19.16 E’ ufficiale. Sciolto per camorra il Comune di ARIENZO. Niente elezioni e commissario per due anniPer il sindaco indagato, Giuseppe Guida, si prospetta una decisione che lo costringerà a non candidarsi per almeno due elezioni successive. Vi spieghiamo perché non c’entrano nulla le vicende riguarda ... casertace.net Comune sciolto per 'condizionamenti' della camorra. Annullate le elezioni: arrivano i commissariIl provvedimento del Consiglio dei Ministri per Arienzo. Guida decade dal consiglio provinciale: entra Imma Lama ... casertanews.it #Cronaca Choc a Pagani, sciolto il comune . Non si va più a votare - facebook.com facebook #Cronaca Choc a Pagani, sciolto il comune . Non si va più a votare x.com