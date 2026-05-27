Simone Consonni e il particolare rifornimento di dolci e banane donati dai sui cari nella 17ª tappa

Durante la 17ª tappa del Giro d'Italia, tra Cassano d'Adda e Andalo, un ciclista si è fermato lungo il percorso. La famiglia gli ha consegnato dolci e banane, che lui ha poi inserito nel proprio rifornimento. L'episodio si è verificato durante la corsa, con il corridore che ha accettato i doni mentre pedalava. Nessuna altra persona o elemento legato alla gara è coinvolto.

Nel corso della frazione tra Cassano d'Adda e Andalo del Giro d'Italia, Simone Consonni (Lidl-Trek) si è fermato a bordo strada per un toccante fuori programma: ha ricevuto un dolce regalo da parte della sua famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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