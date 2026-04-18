Sanità digitale e intelligenza artificiale a Licata il confronto sulle nuove frontiere del cloud

A Licata, nel teatro Re di, si è svolto un incontro dedicato alle applicazioni della tecnologia nel settore sanitario. L’evento, intitolato “Tecnologia in ambito sanitario: liberare il potenziale di Google Cloud”, ha visto la partecipazione di professionisti, studenti e appassionati che hanno discusso delle nuove opportunità offerte dal cloud e dall’intelligenza artificiale nel campo della sanità.

Il teatro Re di Licata ha ospitato l’incontro “Tecnologia in ambito sanitario: liberare il potenziale di Google Cloud”, un appuntamento che ha coinvolto professionisti, studenti e appassionati interessati alle innovazioni digitali applicate alla sanità. Un momento di confronto concreto sulle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Intelligenza artificiale e lavoro: esperti a confronto sulle sfide del futuro‘L'era dell'Ia è ora: persone e competenze nel lavoro che cambia’: un convegno di confronto e orientamento per istituzioni, mondo economico e realtà...

A Novedrate confronto tra accademia e intelligenza artificiale: nuove sfide per l’istruzione del futuroMercoledì 4 febbraio, nella sede principale dell’Università eCampus a Novedrate, in provincia di Como, si terrà una giornata di riflessione dedicata...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0: come cambia la sanità digitale dopo il PNRR; Dati sanitari e IA: come l’EHDS ridisegna lo scenario europeo; Intelligenza artificiale in Sanità: opportunità e rischi nella relazione medico-paziente; Intelligenza artificiale e nuove terapie cambiano la dermatologia.

Zcs e la gestione digitale nella sanitàZucchetti Centro Sistemi- ZCS Healthcare e Afea a Exposanità 2026, in programma a Bologna dal 22 al 24 aprile. lanazione.it

Sanità: Pinelli (Fiaso), 'verso modello di prossimità e cure sempre più personalizzate'Si sta andando verso una maggiore prossimità, seguendo un modello assistenziale basato su personalizzazione delle cure e appropriatezza. Le soluzioni digitali e l’intelligenza artificiale ci aiuteran ... notizie.it

Sanità digitale, all'ospedale Rizza di Siracusa tavoli operativi tra medici e informatici per abbattere la burocrazia e velocizzare le cure grazie a intelligenza artificiale e telemedicina Ecco come cambia la vita di Medici, infermieri e pazienti facebook

Flop della sanità digitale nel Lazio: quasi nessuno usa il fascicolo elettronico. La Regione corre ai ripari ift.tt/G5o7Eq2 x.com