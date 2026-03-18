Nel novembre 2025, è stato inaugurato il nuovo HP Experience Center a Cernusco sul Naviglio, un evento che rappresenta un momento importante per la filiale italiana di HP. L'apertura coincide con il decimo anniversario dell'azienda nel paese e segnala un investimento nel settore tecnologico e nelle innovazioni relative all’intelligenza artificiale. La struttura si propone di offrire un punto di riferimento per sviluppi e dimostrazioni di nuove soluzioni.

(Tecnologia) - L'inaugurazione del nuovo HP Experience Center a Cernusco sul Naviglio, avvenuta nel novembre 2025, segna un momento di profonda trasformazione per la filiale italiana, coincidendo strategicamente con il decennale di HP Inc. e i primi cinque anni di leadership di Giampiero Savorelli. Proprio in occasione di questo importante traguardo, il vice presidente e amministratore delegato di HP Italy ha gentilmente risposto alle domande della redazione di Adnkronos Tech&Games, delineando il futuro di uno spazio che non nasce come un semplice showroom espositivo, ma come la sintesi fisica di una visione che mette l'esperienza umana al di sopra del mero prodotto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il futuro del lavoro tra Intelligenza Artificiale e centralità delle persone

Articoli correlati

Intelligenza artificiale e intelligenza emotiva: perché il futuro del lavoro passa dall’equilibrio tra tecnologia e competenze umaneIl dibattito sul futuro del lavoro è ormai dominato dall’intelligenza artificiale.

Salute del cervello e intelligenza artificiale: 38 persone su 100 utilizzano strumenti di intelligenza artificiale ma 1 persona su 2 teme un aumento di ansia e stressIn occasione della Settimana del Cervello 2026 (16-22 marzo), dedicata al confronto tra le diverse dimensioni dell’intelligenza umana e artificiale,...

Intelligenza Artificiale e Rapporti di Lavoro

Una raccolta di contenuti su Intelligenza Artificiale

Temi più discussi: Intelligenza Artificiale e futuro del lavoro: la barriera invisibile per i giovani e la nuova gerarchia delle competenze digitali; Licenziamenti da parte dell’Intelligenza Artificiale: il futuro del lavoro tra rischi e opportunità; Il futuro del lavoro: dal diagramma di flusso al ruolo di Chief Question Officer; Il futuro del recruiting non è solo AI: il fattore umano resta centrale. Ecco perché - Econopoly.

Intelligenza artificiale, i lavori a rischio secondo AnthropicReport Anthropic: con l'intelligenza artificiale alcuni lavori potrebbero scomparire nel futuro, mentre altri no ... libero.it

L’AI e il futuro del lavoro: la strategia della CinaLa Cina si sta preparando all'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, affrontando disallineamenti di competenze e preferenze professionali. Un modello per il futuro? greenme.it

Siracusa, fa causa usando l’intelligenza artificiale ma cita sentenze inesistenti: avvocato sanzionato - facebook.com facebook

Intelligenza Artificiale, giornali e l'economia del clic x.com