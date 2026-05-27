È arrivato il primo Silent Reading Party in biblioteca, un evento dedicato alla lettura silenziosa. L'iniziativa si svolge in un ambiente tranquillo, senza discussioni o musica, per favorire la concentrazione. L’obiettivo è offrire ai partecipanti una pausa rilassante durante la sessione estiva. L’evento si rivolge a chi cerca un momento di calma e di immersività nel libro, lontano dal rumore e dallo stress quotidiano.

Arriva il primo Silent Reading Party in biblioteca, pensato per offrire una pausa rigenerante dallo stress della sessione estiva e dal caos quotidiano. Oggi dalle 17.30 alle 20, nella sala Sbriccoli della biblioteca didattica d’Ateneo (Casb, piazza Oberdan 4) l’iniziativa "Sss.Silenziando" permetterà a studenti, studentesse e cittadini di dedicare un pomeriggio alla lettura e al benessere lontano dai dispositivi digitali, coltivando conoscenza, relax e rapporti sociali face to face. L’evento, organizzato dal sistema bibliotecario d’Ateneo e da Eum Unimc, partirà alle 17.30 con l’accoglienza e consegna dei dispositivi per il digital detox; alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Silent Reading Party. Meno stress e più libri

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