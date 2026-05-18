' Silent Reading Party' speciale occasione per dedicarsi alla lettura in totale libertà

Martedì 19 alle 20 si terrà un evento intitolato 'Silent Reading Party' presso la biblioteca. L'iniziativa offre ai partecipanti l'opportunità di dedicarsi alla lettura in modo silenzioso e in un ambiente diverso dal solito, creando un’atmosfera suggestiva. L’evento invita a trascorrere il tempo leggendo in totale libertà, senza interruzioni o distrazioni, in una cornice che favorisce la concentrazione. La partecipazione è aperta a chi desidera condividere questa esperienza di lettura silenziosa.

Sarà un'occasione speciale per vivere la biblioteca in un'atmosfera insolita e suggestiva il 'Silent Reading Party' in programma martedì 19 alle 20.30 alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayPer circa un'ora, i partecipanti potranno dedicarsi alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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