Università di Rabat studenti in visita al Policlinico | confronto su formazione e ricerca clinica

Una delegazione di studenti di Medicina dell’Università Mohammed V di Rabat sta visitando il Policlinico universitario di Messina. Durante la visita, si sono confrontati su aspetti legati alla formazione medica e alla ricerca clinica, creando un collegamento tra le due istituzioni situate ai due lati del Mediterraneo. L’iniziativa fa parte di un percorso di approfondimento pratico e di scambio di conoscenze tra le università coinvolte.

Un ponte tra sponde del Mediterraneo unisce in questi giorni Messina e Rabat all’interno del Policlinico universitario peloritano, dove una delegazione di studenti di Medicina dell’Università Mohammed V della capitale marocchina sta svolgendo un percorso di formazione e approfondimento clinico.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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