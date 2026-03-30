Ipnosi clinica per rimuovere lesione al cervello con un intervento di neurochirurgia | i vantaggi della awake surgery

Un intervento di neurochirurgia eseguito con il paziente sveglio e supportato dall'ipnosi clinica rappresenta una nuova metodologia nel trattamento delle lesioni cerebrali complesse. Questa tecnica permette di operare con maggiore precisione, riducendo i rischi di danni alle aree sensitive del cervello. La combinazione di approccio chirurgico e ipnotico sta trovando applicazione in casi di lesioni cerebrali di difficile gestione.

Un intervento di neurochirurgia eseguito con il paziente sveglio e supportato dall ’ipnosi clinica segna un ulteriore passo avanti nelle tecniche chirurgiche per il trattamento delle lesioni cerebrali più delicate. L’obiettivo è duplice: garantire la massima precisione durante l’operazione e preservare funzioni fondamentali come movimento, linguaggio e memoria. La procedura rientra nella cosiddetta awake surgery, utilizzata quando le aree da trattare si trovano in prossimità delle zone cerebrali più sensibili. In questi casi, il coinvolgimento diretto del paziente durante alcune fasi dell’intervento consente ai medici di monitorare in tempo reale le funzioni neurologiche, guidando l’azione del neurochirurgo e riducendo il rischio di danni permanenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ipnosi clinica per rimuovere lesione al cervello con un intervento di neurochirurgia: i vantaggi della awake surgery Articoli correlati Teleriscaldamento, ipnosi clinica e le 50 mappe per capire ForlìNella settimana appena conclusa, con Dossier ForliToday abbiamo affrontato varie tematiche relative alla nostra città. Gigolò, ipnosi clinica, nuova movida e le 50 mappe per capire RiminiAnche la scorsa settimana con Dossier RiminiToday abbiamo affrontato diverse tematiche relative alla nostra città. Tutto quello che riguarda Ipnosi clinica Argomenti discussi: Neurochirurgia da svegli con ipnosi: un approccio integrato per preservare le funzioni cerebrali. Ipnosi clinica: un potente alleato per la medicinaDimenticatevi l’ipnosi da palcoscenico: quei personaggi che si vedono in tv e sui social che inducono la gente a svenire o a dire cose che le ridicolizzano. Perché prima di spiegare cos’è l’ipnosi, ... panorama.it Ipnosi clinica, al via il primo corso in collaborazione con Ausl RomagnaParte a Rimini il primo corso di ipnosi clinica per professionisti sanitari, promuovendo l'uso dell'ipnosi per migliorare la cura e la relazione con i pazienti. Quest’oggi parte a Rimini il primo ... ilrestodelcarlino.it